/667741/وزارة-التجارة-والصناعة-تصدر-قرارا-بتعيين-المهندس-أسامة-الشاهد-عضوا-بمجلس-إدارة-اتحاد-الصناعات

مؤكدا العمل على تذليل مشاكل الصناعة..

دوت الخليج

وقال المهندس أسامة الشاهد تعليقا على القرار: "الصناعة تحتاج منا الكثير، فهى الحصان الرابح للتنمية الاقتصادية فى مصر"، متابعا: "سنعمل من خلال المجلس الجديد جاهدين على تذليل العقبات التى تواجه الصناعة لتحقيق أهداف القطاع الصناعى بما يخدم الاقتصاد الوطنى".

وأكد الشاهد أن الدولة جادة فى حل مشاكل الصناعة الهيكيلة التى يعانى منها القطاع على مدار سنوات طويلة، وإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع فى النشاط الاقتصادى، وهو ما يستدعى تكثيف الجهد والتعاون من جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف القومية.

وشدد الشاهد على أن القطاع الصناعى من أهم القطاعات الداعمة للنمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، وهو ما جعل القطاع يحتل أولوية من بين القطاعات ذات الأولوية فى خطة الإصلاح الهيكلى، لافتا إلى أن تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، لن يتحقق سوى بتعاون جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى.

وزارة التجارة والصناعة تصدر قرارا بتعيين المهندس أسامة الشاهد عضوا بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

والمهندس أسامة الشاهد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة الشاهد جروب، ويشغل عضوية الغرفة الألمانية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية العلمية للإدارة، وهو مؤسس مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وكان له العديد من الإسهامات البحثية فى مناقشة قضايا الصناعة وأهم مشكلاتها، من خلال مركز الدراسات الذى ترأسه المهندس أسامة الشاهد.

جدير بالذكر، أنه من المقرر انعقاد مجلس إدارة اتحاد الصناعات الجديد فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، لترشيح 3 أعضاء لمنصب رئيس مجلس الإدارة و6 أعضاء لمنصب الوكيلين، على أن يكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.