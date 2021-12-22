/667750/النائبة-رقية-الهلالي-ملف-التنمية-يشهد-أهتمام-غير-مسبوق-ويعكس-اهتمام-الدولة-بالصعيد

أشادات النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بأفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تأتي ضمن مجموعة أيام "أسبوع الصعيد" لافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها في الصعيد حيث تم افتتاح بعضها اليوم وسيتم افتتاح البعض الآخر خلال الأيام القادمة مما يعكس اهتمام الدولة بتجاوز كل التحديات والتغلب على الصعوبات التي نمر بها ونعاني منها خلال العقود الماضية.

عضو إسكان النواب: الرئيس السيسي كتب شهادة ميلاد جديدة لصعيد مصر اليوم

وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدولة المصرية تولي ملف التنمية والمشروعات القومية الكبري، أهتماماً غير مسبوق، من أجل خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، ورفع مستوى معيشة المواطنين نحو حياة كريمة تليق بمصر الجديدة، موضحة أن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة تتم علي اكثر من محور والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية كاملة وتنمية وبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمل علي تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية في محافظات الصعيد، والتي تعد من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، والذي يصنف اليوم ضمن أكبر المشروعات على مستوى العالم، كما أنه هو المشروع الذي تعول عليه الدولة لتغيير وجه الحياة في قرى مصر، وعلى الأخص قرى ريف الصعيد ، والتي تمثل نسبتها من المبادرة القومية 65 % من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية، فيما تمثل قرى محافظات الصعيد 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى من المبادرة، ومن بين الـ 18 مليون مواطن الذين سيستفيدون من المرحلة الأولى، يوجد 10 ملايين مواطن من محافظات الصعيد.

برلمانية تشيد بأفتتاحات الرئيس السيسي لـ" أسبوع الصعيد": إنجازات وطفرة غير مسبوقة

وأضافت النائبة رقية الهلالي ، أن حالة الإهتمام التي شهدتها مصر بوجه عام والصعيد بوجه خاص منذ فترة تولي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار السنوات السبع الماضية ، بمثابة نهضة غير مسبوقة وشهادة ميلاد جديدة تكتب لمصر والصعيد الذي كان يعاني من التهميش والاهمال، ولم يشهد اي نوع من انواع التنمية، إلى أن تحول اليوم مسارها واصبحت مصدر رئيسي وأحد روافد التنمية الإقتصادية في مصر، نتيجة المشروعات القومية التي تم تدشينها وإعادة النظر في خطط التنمية الموجهة إليها، لافته إلى أنه مع اكتمال المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة في الصعيد، خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة ستكون الدولة المصرية قاددرة على توفير "حياة كريمة" لائقة لكل أهالينا في محافظات الصعيد، وبذلك نستطيع التأكيد أن "الصعيد أصبح على طريق التنمية".

وأكدت عضو لجنة الاٍسكان بالنواب، علي أهمية المشروعات التي افتتاحها الرئيس السيسي، اليوم والتي تاتي في مقدمتها مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، كما يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، فضلا عن افتتاح محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا وتوسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا وتوسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف وتوسعات محطة الصرف الصحى طنسا بنى مالو 2.5 ألف م 3/يوم وتوسعات محطة معالجة صرف صحى أبوصير بطاقة 12 ألف م 3 / يوم .و توسعات محطة مياه دشنا بقنا ومحطة مياه فرشوط بقنا، ومحطة صرف صحى أبو شنب بالفيوم، وكذلك المرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة إضافة إلى مياه ديروط بأسيوط ومحطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية في مجال الصحة والتعليم العالي، ومنها كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، ومستشفى الكبد بالمنيا، ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، ومستشفى الأطفال التخصصي (العديسات) بالأقصر، ومستشفى إيزيس للنساء والولادة (البياضية) بالأقصر، ومستشفى دير مواس المركزي بالمنيا، ومستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

وتابعت عضو مجلس النواب، قائله" : لا شك أن حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية و الذي تم إنجازه خلال السنوات الـ 7 الماضية كانت بمثابة إعجاز وإنجاز غير مسبوق في تاريخ التنمية في مصر، حيث استطاعت القيادة الحكيمة والرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام، وفي محافظات الصعيد بوجة خاص.