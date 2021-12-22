أحمد كمال بندوة تكريمه في مهرجات القاهرة للفيلم القصير: «التمثيل بالنسبالي زي الشرب»

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أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، ندوة تكريم الفنان الكبير أحمد كمال، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، بإدارة الناقد السينمائى محمد عبد الشكور.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنان أحمد كمال خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة للفيلم القصير.

وكشف الفنان أحمد كمال عن السر وراء سلاسته في التمثيل واتقانه للفن قائلًا: "في ابتدائي كان ف مدرس بيدربني 6 سنين داخل الكشافة وكنا بنعمل مشاهد وبعدين نناقشها وعشان كده كان لازم اطلع معقد وده خلى التمثيل زي الشرب بالنسبالي".

السيرة الذاتية لأحمد كمال

ولد الفنان أحمد كمال في 22 أغسطس عام 1959، ويبلغ من العمر 61 عام، ممثل مصري لم ينل الشهرة الكافية، كان متزوج سابقاً من الفنانة القديرة عبلة كامل وأنجب منها طفلتين لكنهما انفصلا بعد ذلك، من مواليد محافظة القاهرة، قدم كثيراً من الأعمال الفنية الرائعة خلال سنوات نشاطه، يتميز بشخصية الفنية الرائعة، ذات الهدوء والثقة بالنفس والمرح، كما أنه ينتمي للدين الإسلامي، عمل بالتمثيل والتدريب وعقد ورشات فنية تدريبية كثيرة، كما عمل بالمسرح والإخراج واشتغل بالإذاعة فترة من الزمن.

المشوار الفني للفنان أحمد كمال

الفنان أحمد كمال فنان ذو طابع خاص، لديه القدرة على تقديم أعمال متعددة معقدة وصعبة، قدم حياته للفن وعشقه للتمثيل، هاجر إلى دول أوروبا في التسعينات من أجل أن يشبع رغبته الفنية، درس في ورش عديدة في أوروبا ثم عاد إلى مصر، بدأ الفنان أحمد كمال مسيرته الفنية في الثمانينات، قدم في تلك الفترة الكثير من الأعمال الفنية الهامة، فقد شارك في عدد من الأفلام الهامة مثل “يوم مر ويوم حلو”، “الكيت كات”، “مواطن ومخبر وحرامي”، وقدم أيضاً في تلك الفترة عدد من المسلسلات الهامة مثل “ذات”، و”هدوء نسبي”، و”فرح ليلي”، عمل كممثل سينمائي وأثبت كفاءته، ثم اشتغل بالمسرح وأسس الورشة المسرحية، وعقد ورشات فنية تدريبية كثيرة للتدريب على التمثيل، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل ويعود بين الحين والآخر ليمارس دوره كممثل.

أحمد كمال وعبلة كامل

تزوج الفنان والمخرج القدير أحمد كمال من الفنانة عبلة كامل وأنجب ابنتين توأم هما زينب وفاطمة عام 1986، لكنهما انفصلا لاحقاً وقد صرح الفنان أحمد كمال أن سبب الطلاق عدم توافق وجهات النظر، وقد صرح بأن تقدم الفنانة عبلة كامل عنه فنياً ليس له أي صلة بطلاقهما، ومنذ فترة ليست بالطويلة شارك الفنان أحمد كمال صوره له من مسرحية “داير ما يدور” التي قدمها منذ 30 عام برفقة زوجته الفنانة عبلة كامل بملابس المسرحية عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “عبلة كامل، أحمد كمال، مسرحية داير مايدور، عن ثلاثية أوبو، المسرحية للكاتب الفرنسي ألفريد جاري، فرقة الورشة المسرحية، كتابة خالد جويلي ونجيب جويلي، إخراج حسن الجريتلي 1989”.

الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير

جدير بالذكر، أن الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير انطلقت أمس وتستمر حتى ٢٥ ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وحرص على التواجد عدد من النجوم منهم الفنان أحمد كمال، سلوى محمد علي والمنتج شريف مندور وغيرهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض فيلم قصير لأهم وأبرز مشاهد السينما المصرية، بالإضافة إلى لقطات من الأفلام المشاركة بالمهرجان.

أفلام الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير

وتشهد عروض ٤٢ فيلمًا من ١٢ دولة عريية مختلفة تشارك فى خمس مسابقات مختلفة مسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة الفيلم التسجيلي القصير ومسابقة أفلام الطلبة ومسابقة محمد بيومي ومسابقة عزيزة أمير.