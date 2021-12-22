البابا تواضروس يحذر من التهاون فى الاجراءات الاحترازية لكورونا

جدة - نرمين السيد - حذر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من التهاون فى الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ولا سيما فى ظل وجود المتحور الجديد "أوميكرون"، مشددا من خطورة الإصابة التى قد تؤدى إلى الوفاة.





وأشار البابا تواضروس الثانى -فى كلمته خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء- إلى جهود العلماء لتطوير اللقاحات المقاومة للفيروس، مطالبا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية. وقال البابا تواضروس: "يجب أن ننتبه ونحافظ على أنفسنا بالغذاء السليم خاصة مع بدء فصل الشتاء، لافتا إلى أن العلماء يحذرون من أعراض هذا المتحور وأن أعراضه تشتد بعد يومين من الإصابة. وعن قداس عيد الميلاد، قال قداسته: "ستكون صلاة عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية مع الحذر من الاختلاط والتزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة"، مضيفا: "علينا فى فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج أن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، واللع قادر أن يشفى جميع المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

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