محافظ القاهرة : رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية 

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لإحتمالية سقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى أحياء القاهرة المختلفة.





ونوه محافظ القاهرة، بأنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتا المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار. وشدد عبدالعال، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية. وأوضح المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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