أمطار غزيرة وموجة برد شديد واستمرار الطقس السيئ بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - تتعرض محافظة شمال سيناء حاليا لأمطار غزيرة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة، مع استمرار الطقس والظروف الجوية السيئة التى تسود المحافظة، مما أثر على مظاهر الحياة العامة وأدى الى توقف مياه الأمطار فى أماكن عديدة وأثرت على الحركة التجارية والأسواق، وبدت الشوارع والأسواق شبه خالية من المواطنين.





من جانبها تواصل غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة اتصالاتها بغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، علاوة على الأرصاد الجوية، لمتابعة التطورات أولًا بأول وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. ومما يذكر أن محافظة شمال سيناء تعرضت خلال الأيام الماضية لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح شديدة وموجة برد قارص وانخفاض كبير فى درجات الحرارة. وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أعلن فى وقت سابق عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

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