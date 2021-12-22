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طريقة سحب الفلوس من أي ماكينة ATM بدون بطاقة وهذه الخطوات، يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة يمكن من خلالها سحب الفلوس من الماكينة بدون استخدام البطاقة، ومن الممكن أن يتم إتباع هذه الطريقة والتي تعرف بالمحافظ الإلكترونية، هذه المحافظ التي تعتبر الأشهر والأفضل الآن في سحب الأموال وذلك لأنها من الطرق السريعة والتي لا تحتاج الكثير من الوقت. كيف تسحب فلوس من ماكينه Atm بدون بطاقة وخطوات بسيطه: من الممكن أن يتم الحصول على المال من ماكينة Atm في الوقت الحالي باستخدام طريقة المحافظ الإلكترونية، حيث تعتبر هذه المحفظة من أفضل الوسائل التي تستخدم الآن للحصول على المال، كما أن هذه الطريقة يتم دعمها من قبل الكثير من البنوك العربية الموثوق بها والمعروفة.

المحافظ الإلكترونية عبارة عن برنامج موجود على الهواتف المحمولة والذي من خلاله يمكن إرسال واستقبال المال، وتستخدم هذه الطريقة في دفع الفواتير وأيضاً لتحويل الأموال بشكل أسرع بين الأشخاص.

في البداية يجب أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على المحافظ الإلكترونية واختيار خاصية Atm Cash Out.

يقوم المستخدم بكتابة الرقم السري الخاص به للبدء في هذه الخطوات.

يقوم المستخدم باختيار خاصية السحب بدون بطاقة عبر الماكينة في نفس الوقت ثم يقوم بالضغط على المحافظ الإلكترونية ويقوم بعدها باختيار خاصية السحب.

يقوم المستخدم بكتابة رقم الهاتف الخاص به ويقوم بإعادة إدخال الرقم السري لتأكيد هذه الخطوات ثم يقوم بالضغط على كلمة تم. كيف يتم إنشاء محفظة إلكترونية: يتم الذهاب إلى الجهات التي تقوم بتقديم هذا النوع من الخدمات سواء كانت شركة أو بنك.

يقوم العميل بإدخال مجموعة من البيانات مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وأيضاً اختيار الرقم السري.

تكون هذه المحفظة صالحة للاستخدام بعد ان يتم استلام الرسالة على الهاتف المحمول. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة سحب الفلوس من أي ماكينة ATM بدون بطاقة وهذه الخطوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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