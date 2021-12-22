محمد الشناوي: أهم شئ فوزنا بالبطولة بعيداً عن الأداء

/667744/محمد-الشناوي-أهم-شئ-فوزنا-بالبطولة-بعيدا-عن-الأداء

تحدث محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، عقب تتويج القلعة الحمراء بالسوبر الأفريقي بركلات الجزاء الترجيحية على حساب الرجاء المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة على قناة “بي إن سبورت”: " أهم شئ كسبنا وخدنا البطولة بسبب الجمهور المتواجد وأشكر اللاعبين والإدارة على هذا الفوز".

"لا يهم الأداء في مثل تلك المباريات أهم شئي التتويج بالسوبر، وجمهور الأهلي المتواجد أعطى لنا دافع كبير على الفوز بالبطولة".

موسيماني: الرجاء لو لم يلعب على تضيع الوقت لربما فاز

تحدث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، عقب تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: " انا سعيد يجب أن نهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة على ذلك الفوز الصعب، نحن تدربنا على ركلات الجزاء، وأشكر الجماهير واللاعبين ومجلس الادارة".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة وتوقعنا ذلك والرجاء لو لعب مباراة أفضل كان فاز ولكن لعبوا على تضيع الوقت".

بدر بانون يتحدث عن إنجازه التاريخي مع الأهلي والرجاء

أكد بدر بانون، لاعب النادي الأهلي أنه سعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة عبر "بي إن سبورت" "المباراة كانت عاطفية بالنسبه لي بسبب لعبي لفريق الرجاء قبل ذلك وأقول لهم هارد لك".

وزاد "مباراة اليوم كانت قوية وهامة للغاية وكان لابد أن نفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي التي دعمت الفريق بشكل كبير للغاية".

وأكمل "سعيد بتحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي وهذا الأمر جيد لي وللنادي الأهلي والإنجاز كبير لم أتوقع حدوثة من قبل".

واختتم "قدمت بطولة جيدة مع المغرب في كأس العرب وكان لدي تركيز شديد وكبير من أجل مواصلة العمل مع النادي الأهلي، وسعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

الأهلي بطلاً لكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.