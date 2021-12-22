محمود تريزيجية يهنئ الأهلي بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي «صور»

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هنئ محمود حسن تريزيجية، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي النادي الأهلي بعد الفوز بلقب كاس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب تريزيجية عبر حسابة الرسمي عبر “تويتر” “ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهورة العظيم الفوز بالسوبر ودائما مشرفنا”.

بدر بانون يتحدث عن إنجازه التاريخي مع الأهلي والرجاء

أكد بدر بانون، لاعب النادي الأهلي أنه سعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة عبر "بي إن سبورت" "المباراة كانت عاطفية بالنسبه لي بسبب لعبي لفريق الرجاء قبل ذلك وأقول لهم هارد لك".

وزاد "مباراة اليوم كانت قوية وهامة للغاية وكان لابد أن نفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي التي دعمت الفريق بشكل كبير للغاية".

وأكمل "سعيد بتحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي وهذا الأمر جيد لي وللنادي الأهلي والإنجاز كبير لم أتوقع حدوثة من قبل".

واختتم "قدمت بطولة جيدة مع المغرب في كأس العرب وكان لدي تركيز شديد وكبير من أجل مواصلة العمل مع النادي الأهلي، وسعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي".

موسيماني: الرجاء لو لم يلعب على تضيع الوقت لربما فاز

تحدث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، عقب تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: " انا سعيد يجب أن نهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة على ذلك الفوز الصعب، نحن تدربنا على ركلات الجزاء، وأشكر الجماهير واللاعبين ومجلس الادارة".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة وتوقعنا ذلك والرجاء لو لعب مباراة أفضل كان فاز ولكن لعبوا على تضيع الوقت".