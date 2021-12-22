/667753/سيد-عبد-الحفيظ-أغلقنا-صفحة-كأس-السوبر-الأفريقي-والتركيز-القادم-على-بطولة-الدوري-من-أجل-إعادتها

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه سعيد بتحقيق بطولة الفوز على الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "بي إن سبورتس" "بيتسو موسيماني تحدث مع لالاعبين بين الشوطين وطالبهم فقط بالهدوء من أجل العودة إلى المباراة وتحقيق الفوز في النهاية".

وزاد "كان ينقصنا فقط اللمسة الأخيرة، وأهنئ اللاعبين على ثباتهم الإنفعالي خلال أحداث البماراة بسبب بعض ما حدث من لاعبي الرجاء المغربي".

وواصل "من بكرة هنقفل صفحة كأس السوبر الأفريقي وهنكرز في بطولة الدوري علشان عندنا مباريات هامة قادمة".

وتابع "تفكيرنا فقط في بطولة الدوري تعويض الدوري الماضي الذي خسرة النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك والأهم التركيز في المباريات القادمة".

بدر بانون يتحدث عن إنجازه التاريخي مع الأهلي والرجاء

أكد بدر بانون، لاعب النادي الأهلي أنه سعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة عبر "بي إن سبورت" "المباراة كانت عاطفية بالنسبه لي بسبب لعبي لفريق الرجاء قبل ذلك وأقول لهم هارد لك".

وزاد "مباراة اليوم كانت قوية وهامة للغاية وكان لابد أن نفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي التي دعمت الفريق بشكل كبير للغاية".

وأكمل "سعيد بتحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي وهذا الأمر جيد لي وللنادي الأهلي والإنجاز كبير لم أتوقع حدوثة من قبل".

واختتم "قدمت بطولة جيدة مع المغرب في كأس العرب وكان لدي تركيز شديد وكبير من أجل مواصلة العمل مع النادي الأهلي، وسعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي".

موسيماني: الرجاء لو لم يلعب على تضيع الوقت لربما فاز

تحدث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، عقب تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: " انا سعيد يجب أن نهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة على ذلك الفوز الصعب، نحن تدربنا على ركلات الجزاء، وأشكر الجماهير واللاعبين ومجلس الادارة".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة وتوقعنا ذلك والرجاء لو لعب مباراة أفضل كان فاز ولكن لعبوا على تضيع الوقت".