«إعادة اكتشاف مصر».. شعار الدورة الـ11من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

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كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن «بوستر»، وشعار دورته الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.

دوت الخليج يستعرض شعار الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

شعار الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

شعار دورة 2022 يدور حول «إعادة اكتشاف مصر»، الذي يهدف إلى عرض وتوضيح التراث المصري لكل صناع الأفلام في العالم، وتأتي تلك الرؤية تزامنًا مع الاحتفالات المصرية بالذكرى المئوية للاكتشاف العظيم لمقبرة توت عنخ أمون في وادي الملوك بالأقصر، عاصمة مصر القديمة، على يد عالم المصريات البريطاني «هاوارد كارتر»، عام 1922، وذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة المصرية القديمة من على حجر رشيد على يد عالم المصريات الفرنسي جان فرنسوا شامبليون عام 1822.

وتركز المائدة المستديرة الرئيسية للمهرجان على أهمية وجماليات مواقع التصوير في مصر للمساهمة لرفع الوعي العالمي تجاه مصر وكذلك محاولة فك العوائق التي تقف عقبة في طريق التصوير السينمائي الدولي.

أفيش الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

أفيش الدورة الجديدة من تصميم الفنان الشاب «محمود إسماعيل»، وهو عبارة عن دمج ما بين الحداثة والتطور التكنولوجي في صناعة السينما، مع التمسك بعناصر التراث البصري الذي خلفه لنا الأجداد في كل من الهوية المصرية وكذلك الهويات الأخرى للدول الأفريقية الشقيقة، وتم استنباط العناصر المرئية في «البوستر»، للتعبير عن السينما من خلال «يد»، ممثلة للكادر السينمائي مع بعض الاكسسوارات المعبرة عن الهوية المصرية ودول أفريقيا، كما جاءت الشمس كأحد رموز الحضارة المصرية القديمة وتُظهر درجات الألوان الروح الشبابية المميزة للمهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.

المهرجان يهدف أيضا خلال دورته المقبلة إلى مناقشة منهجيات وآليات جذب الإنتاج السينمائي العالمي، وبالتالي ينعكس شعار "إعادة اكتشاف مصر" على برنامج مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2022 وأنشطته الموازية بوضع برنامج أفلام مصرية و عالمية التي تم تصويرها في المواقع الأثرية في مصر وكذلك وضع برنامج خاص الافلام المخرج المصري شادي عبدالسلام ، كما سيتم عمل كتالوج مصور لمواقع التصوير في مصر.