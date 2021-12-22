/667757/نادي-قادش-الإسباني-يهنئ-الأهلي-ببطولة-السوبر-الافريقي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت لاصفحة الرسمية للفريق الإسباني عبر “تويتر” “نهنئ النادي الأهلي للفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة”.

واختتم “نبارك لجماهير الأهلي الفوز بالبطولة”.

محمد الشناوي: أشكر الجماهير على الدعم الكامل في مباراة السوبر الأفريقي.. واللاعبين قدموا مباراة عالية

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، أنه سعيد بفوز لانادي الأهلي ببطولة كاس السوبر الأفريقي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر قناة الأهلي "نهنئ الجماهير على الفوز بلقب كاس السوبر الأفريقي وكان لابد أن نسعد الجماهير التي كانت حاضرة داخل المدرجات بطريقة ممتازة".

وزاد "كان لدى ثقة في العودة إلى المباراة من جديد وكنا نريد تحقيق الفوز خاصة أننا لم نكن مع بعضنا البعض خلال الفترة الماضية ولكن كان هناك تركيز شديد وهام".

وواصل "الأهم كان تحقيق الفوز وتحدثت مع اللاعبين بأننا من الممكن أن نتأخر بهدف ونتعادل في نهايتها وكنا جاهزين لجميع السيناريوهات خلال المباراة".

واختتم "تعادل اليوم أمام الرجاء بفضل دعوات الجماهير واشكرهم على دعمهم الكامل لي ولكل اللاعبين".

سيد عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة كأس السوبر الأفريقي والتركيز القادم على بطولة الدوري من أجل إعادتها

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه سعيد بتحقيق بطولة الفوز على الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "بي إن سبورتس" "بيتسو موسيماني تحدث مع لالاعبين بين الشوطين وطالبهم فقط بالهدوء من أجل العودة إلى المباراة وتحقيق الفوز في النهاية".

وزاد "كان ينقصنا فقط اللمسة الأخيرة، وأهنئ اللاعبين على ثباتهم الإنفعالي خلال أحداث البماراة بسبب بعض ما حدث من لاعبي الرجاء المغربي".

وواصل "من بكرة هنقفل صفحة كأس السوبر الأفريقي وهنكرز في بطولة الدوري علشان عندنا مباريات هامة قادمة".

وتابع "تفكيرنا فقط في بطولة الدوري تعويض الدوري الماضي الذي خسرة النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك والأهم التركيز في المباريات القادمة".