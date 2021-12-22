/667759/ربنا-يرفع-عنكم-الجمهور-يدعم-حنان-ترك-وأسرتها-بعد-إصابتهم-بكورونا

قدم جمهور ومحبي الفنانة المعتزلة حنان ترك الدعم لها في أزمتها الصحية الأخيرة، داعين المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء هي وأسرتها.

دوت الخليج يرصد دعم الجمهور لحنان ترك عقب إصابتها بكورونا.

حنان ترك تعلن إصابتها بكورونا

غردت حنان ترك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏الحمدلله علي أقدار الله ...اسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كرونا".

الجمهور يدعو لحنان ترك بالشفاء

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها متمنين لهم الشفاء العاجل، فكتب أحدهما: ‏"‎ربنا يمن عليكم بالشفاء العاجل.. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفى انت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك، يارب اشفيكى وكل مرضى الكورونا يارب".

وعلقت الآخيرة قائلة " ‏‎يا حبيبتي الف مليون سلامة عليكم ربنا يشفيكم و يعافيكم ياااارب.. إن شاء الله تقوموا بالف سلامة ياااااااارب العالمين".

على الصعيد الآخر، هاجم عدد من نجوم الفن، حنان ترك، بعد أن أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر تداول منشور لها بشأن تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد، وعدم شراء شجرة الكريسماس، ما تسبب أيضا في هجوم الجمهور عليها.

مراد مكرم يهاجم حنان ترك

وكان الفنان مراد مكرم، من أبرز المهاجمين لحنان ترك، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا مسلمين، ما تحتفلوش بالكريسماس، ما تعملوش شجر كريسماس في بيوتكم ما تحتفلوش برأس السنة الميلادية.. كل دي بدع، يا مسحيين ما تحتفلوش برمضان، ما تشتروش وما تعلقوش فوانيس في بيوتكم، ما تشتروش حلاوة المولد والأعياد المصرية القديمة زي شم النسيم كفر.. أيوة كده.. الخطوة الجاية بقي يا حلو ما تتعاملوش مع بعض، ما تشتروش من بعض، والخطوة اللي بعديها اكرهوا بعض وولعوها نار».

وأضاف: «كان غيرك أشطر يا غبي منك له.. إحنا عايشين مع بعض بقالنا 1400 سنة بنحب بعض وبنتخانق زي الأخوات ما بتتخانق، فينا الوحش بس الأغلبية حلوة وهم سر تألق مصر مهما حصلها من ظروف.. أنتم إلى مزبلة التاريخ، وتبقى مصر قوية بشعبها.. مسلميها ومسيحييها إيد واحدة ضد الجهل والتخلف والغل والعملاء إلى يوم الدين».

كما سخر الفنان وائل عبد عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من المنشور المنسوب إلى الفنانة حنان ترك، قائلا: «معلش بقى يا حنان أنا بحب أحتفل بالكريسماس جدا.. وقعت منك دي».

حنان ترك تطالب بعدم الاحتفال بالكريسماس

وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتداول منشور يحمل اسم الفنانة حنان ترك، يقول: «بلاش صور مع شجرة الكريسماس وبلاش صور مع أي مظاهر معموله للاحتفال بالكريسماس، وبلاش نشتري لأولادنا لبس في حاجة بتدل على الكريسماس أو بابا نويلبلاش الكريسماس بالذات ليه؟.. عشان احتفال الكريسماس عيد ميلاد الرب يعني ضد ديننا وعقيدتنا أننا نحتفل به، بلاش نحتفل ومتتكسفوش أنكم تقولوا للناس مينفعش إحنا كمسلمين نحتفل بالكريسماس».

فيما حرصت حنان ترك على دعم النجمة شيرين عبد الوهاب في أزمة انفصالها من المطرب حسام حبيب وما ترتبت عليه من معاناة نفسية أدت بها إلى حلاقة شعرها.

رسالة حنان ترك لشيرين عبد الوهاب

غردت ترك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» موجهة رسالة إلى شيرين عبد الوهاب: "حبيبتي أنتي جميلة وقوية في كل حالاتك، وحرة في التعبير عن نفسك بالطريقة اللي ترضيكي".

وأضافت: "أنا عارفة أنك قوية وهتعدي أي محنة بإيمانك وروحك الحلوة، وتفضلي تسعدي أسرتك وحبايبك"