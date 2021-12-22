طاهر بعد التتويج بالسوبر الأفريقي : أشكر زملائى اللاعبين على المساندة.. وكنت واثقًا من الفوز بالسوبر

وجه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لكل زملائه في الفريق بعد المساندة التي حظي بها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بعدما أسهم في حصد الفريق لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.
وقال طاهر، إن المباراة كانت صعبة للغاية منذ أول دقيقة، خاصة أن الرجاء فريق كبير، لكن الأهلي كان مستعدًّا لتلك المواجهة، ورغم أن ظروف المباراة كانت تسير بعكس رغبة اللاعبين، وتأخرت الفرحة، لكن تحققت البطولة في النهاية.
وأضاف، أن إصابة عمرو السولية غير المتوقعة على الإطلاق صعبت الأمور مع انطلاقة اللقاء، لكن ياسر إبراهيم قدم مباراة كبيرة، مؤكدًا أنه كان يثق في الفوز بالبطولة، وأن الأهلي س يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتاد عليه على مدى التاريخ، أن الفريق يلعب حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسمها الفريق بركلات الترجيح.
وأكد طاهر، أن فرحته لا توصف بهذا التتويج، موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني وزملائه اللاعبين.
وسجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل للأهلي في شباك الرجاء المغربي، في الدقيقة 90 من زمن المباراة.
وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاهر بعد التتويج بالسوبر الأفريقي : أشكر زملائى اللاعبين على المساندة.. وكنت واثقًا من الفوز بالسوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.