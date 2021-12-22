حسين الشحات بعد التتويج بالسوبر الأفريقي : أهدى الفوز لطفلي القادم في الأيام المقبلة

أكد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه كان يتوقع تتويج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي، رغم تقدم الرجاء في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال الشحات: كنا نعلم أننا سنتعادل في النهاية. جمهور الأهلي يمثل لنا داعمًا كبيرًا دائمًا وكلنا شاهدنا كيف كانوا يملأون المدرجات بأعداد غفيرة ويشجعوننا حتى النهاية. نتمنى أن نراهم في المدرجات بالدوري المصري، وأهدي الفوز لوالدتي بالأخص ولجميع أفراد عائلتي ولطفلي القادم في الأيام المقبلة.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.