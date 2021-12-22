/667762/رئيس-شباب-النواب -يهنئ-الأهلي-بلقب-السوبر-الإفريقي
هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، لتتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، عقب الفوز على الرجاء المغربي، بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "أحمد بن علي" بقطر.
دوت الخليج
وقال حسين في تصريحات رسمية تعليقا على تتويج الأهلي: "أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الافريقى بعد الفوز الغالي على فريق الرجاء المغربى".
وأضاف: "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية".
رئيس شباب النواب يهنئ الأهلي بلقب السوبر الإفريقي
وتابع:" تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ التي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".
وأتم:" نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي ولكافة الأندية والمنتخبات التي تمثل مصر عالميا وقاريا وعربيا لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس شباب النواب يهنئ الأهلي بلقب السوبر الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.