/667765/رئيس-جامعة-جنوب-الوادى-يهنئ-نائب-الرئيس-برئاسة-منطقة-قنا-لكرة-السلة

هنأ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه لاختياره رئيسا لمنطقة قنا لكرة السلة وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته لاختيار أحد أبناء الجامعة فى هذا المكان والذى يأتى بفضل جهود وخبرة الدكتور احمد نصارى فى المجال الرياضى .وتجدر الإشارة أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة قد عقد اجتماعه يوم السبت الماضى.

رئيس جامعة جنوب الوادى يهنئ نائب رئيس الجامعة برئاسة منطقة قنا لكرة السلة

وقام بأختيار الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة رئيسا لمجلس إدارة منطقة قنا لكرة السلة لدورة انتخابية من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ ويذكر أن الدكتور احمد كمال نصارى كان قد شغل من قبل رئاسة منطقة قنا للكاراتية فى الفتره من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٨.

أحمد كريم " عضوا بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء

أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة اليوم الأربعاء ، قرار بتعيين أحمد شرين كريم عضوا العضو المنتدب لشركة النهضة والصناعات ، عضوا بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.

يذكر أن أحمد شرين محمد عبدالحميد كريم ، يعمل الرئيس التنفيذي لأسمنت النهضة ، حاصل علي ماجستير في إدارة الأعمال بدأ حياته المهنية في شركة فريتو لأي العالمية ، ثم أمريكانا ، ثم شركة بيبسي كولا مصر ، حيث ساهم في تطوير شركة الأسمنت منذ توليه وقام بتأسيس إدارة وحدة أكبر شركات توزيع الأسمنت في مصر .

كانت قد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم قرار رقم 641 لسنة 2021 بشأن تعيين بعض الأعضاء بمجالس إدارات الغرف الصناعية، طبقا لقانون تنظيم اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية.