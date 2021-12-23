بعد التتويج بالسوبر الأفريقي .. بعثة الاهلي تصل فجر الخميس لمطار القاهرة

من المقرر أن تصل بعثة فريق الأهلي لمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.
ويصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الخامسة فجر الخميس، على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بطل السوبر الأفريقي من الدوحة إلى أرض الوطن.
وسيتم استقبال بعثة الأهلي داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.
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