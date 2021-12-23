انت الان تتابع تفاصيل خبر إلبسوا تقيل .. هيئة الأرصاد تكشف طقس الخميس 23 ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حال الطقس غدًا الخميس 23 ديسمبر 2021م، وفرص سقوط الأمطار والمناطق المعرضة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، كما شمل تقرير الأرصاد الجوية، المناطق المعرضة لنشاط الرياح والطرق المعرضة للشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، فضلًا عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية، ولا سيما أن حالة الطقس تهم الجميع وخاصة أننا نشهد فصل الشتاء الذي يتميز بعمد استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والبرد وخاصة اثناء الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الخميس وكافة الظواهر الجوية المرتبطة به وموضوعات أخرى ذات صلة .

طقس الخميس 23 ديسمبر 2021

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها البلاد غدًا الخميس 23 ديسمبر 2021م، موضحة استمرار انخفاض درجة الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، وقد يصل غلى حد الصقيع على وسط سيناء .

فرص سقوط الأمطار غدًا

وفق الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق بعض المناطق بالبلاد، حيث من المتوقع تتعرض المناطق الساحلية لأمطار متوسطة وعلى فترات متقطعة، كما تتعرض مناطق جنوب الدلتا وصولًا إلى القاهرة الكبرى إلى أمطار خفيفة، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة .

الشبورة المائية غدًا الخميس

تشهد بعض الطرق في مصر شبورة مائية، ولا سيما تلك القريبة من الزراعات والمسطحات المائية، حيث تتعرض بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى شبورة مائية كثيفة منذ الساعة الخامسة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

شمل تقرير الأرصاد الجوية درجات الحرارة الصغرى في الساعات المبكرة من الصباح والساعات المتأخرة من الليل، ودرجات الحرارة العظمى في وقت الظهيرة على كافة الأنحاء والتي جاءت على النحو التالي :