/667766/ليفربول-يقصي-ليستر-سيتي-من-كأس-الرابطة-الإنجليزية-في-غياب-صلاح

تأهل ليفربول على حساب ليستر سيتي من الدور ربع النهائي من كاس الرابطة الإنجليزية، بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة 5/4.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس

الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو

ويتواجد على دكة البدلاء: بيتالوجا – إبراهيما كوناتيه – جيمس ميلنر – نابي كيتا – ديوجو جوتا- جوردون – بيك – كوينساه - ولتمان

محمد صلاح

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام لمحمد صلاح بعد إستفتاء عن طريق “صحيفة ميرور” صاحب الإنتشار الواسع في إنجلترا.

ويعتبر محمد صلاح حاليا من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي، وكان قد حصل على المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى العالم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بالأمس، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباراة.

ومازال محمد صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، بجناب الأفضل في صناعة الأهداف بعدد 9 تمريرات حاسمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 44 نقطة، من أصل 18 مباراة.

2- ليفربول 41 نقطة، من أصل 18 مباراة.

3- تشيلسي 38 نقطة، من أصل 18 مباراة.

4- آرسنال 32 نقطة، من أصل 18 مباراة.

5- وست هام 28 نقطة، من أصل 17 مباراة.

6- مانشستر يونايتد 27 نقطة، من أصل 16 مباراة.

7- توتنهام هوتسبير 26 نقطة، من أصل 15 مباراة.

8- ولفرهامبتون 25 نقطة، من أصل 18 مباراة.

9- ليستر سيتي 22 نقطة، من أصل 16 مباراة.

10- أستون فيلا 22 نقطة، من أصل 17 مباراة.

11- كريستال بالاس 20 نقطة، من أصل 17 مباراة.

12- برينتفورد 20 نقطة، من أصل 16 مباراة.

13- برايتون 20 نقطة، من أصل 16 مباراة.

14- إيفرتون 19 نقطة، من أصل 17 مباراة.

15- ساوثهامبتون 17 نقطة، من أصل 17 مباراة.

16- ليدز 16 نقطة، من أصل 18 مباراة.

17- واتفورد 13 نقطة، من أصل 16 مباراة.

18- بيرنلي 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

19- نيوكاسل 10 نقاط، من أصل 18 مباراة.

20- نوريتش سيتي 10 نقاط، من أصل 17 مباراة.