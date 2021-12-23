الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة فى الصباح

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأضاف الخبراء أن الطقس ليلًا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وأفاد الخبراء أنه من المتوقع أن يصاحب طقس الغد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء أيضا. وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدًا : القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 للعظمى والصغرى 10. السواحل الشمالية 17 العظمى والصغرى 12. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 العظمى والصغرى 14. شمال الصعيد 18 العظمى والصغرى 8 جنوب الصعيد 21 العظمى والصغرى 10.

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