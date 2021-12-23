جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة أسوان اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تطعيم 253 ألفا و487 طفلا خلال نهاية الحملة القومية لشلل الأطفال بنسبة بلغت 101 % من إجمالى المستهدف والذى يبلغ 252 ألفا و153 طفلا.





وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان فى تصريح له اليوم، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، انطلقت صباح يوم الأحد الماضى فى أسوان واستمرت لمدة 4 أيام واستهدفت الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1345 فريقا تجوب المنازل فى جميع المناطق، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية. ولفت إلى أن الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء حملة شلل الأطفال بأسوان وتطعيم 253 ألف طفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.