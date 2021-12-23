التعليم العالى : باحثان مصريان يفوزان بجائزة الشباب العربى 2021

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول فوز باحثين (مصريين) بجائزة الشباب العربى لعام 2021، والتى تم الإعلان عنها فى شهر يونيو 2021 من خلال اللجنة الوطنية المصرية، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).





وأشار التقرير إلى فوز الباحث المصرى "جلال زناتی جلال" أستاذ مساعد بقسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية بالمركز الأول للجائزة، وقيمتها 5000 دولار أمريكى عن دراسة بعنوان (تواصل بلا تواصل.. وسائل التواصل الاجتماعى كجيل رابع من الحروب وأثرها على المنطقة العربية:الأزمة والحل)، كما فازت بالمركز الأول أيضًا الباحثة الكويتية "فضة نايف الدويش" عن دراستها بعنوان (مستقبل مؤسسات العمل العربى المشترك)، وفاز بالمركز الثانى الباحث المصرى "محمد العربى" باحث أول بمركز الدراسات الإستراتيجية بمكتبة الإسكندرية عن دراسته بعنوان (مستقبل الوطن العربي)، وقيمتها 3 آلاف دولار أمريكى بالاشتراك مع الباحثة الجزائرية "زينب بن الطيب" عن دراستها بعنوان (تعليم المستقبل فى الوطن العربى ومتطلبات ترقيته فى ظل الأزمات والمستجدات العالمية: دراسة للواقع وتطلعات المستقبل).

وأوضح التقرير أن الفكرة الرئيسية للجائزة تتمثل فى أن الدراسات المستقبلية والاستشرافية أصبحت أمرًا واقعًا للدول المتقدمة والنامية على حد سواء للتكيف مع معطيات التطور التكنولوجى ومختلف التحولات العالمية، حيث يحمل مستقبل الوطن العربى العديد من التحديات والفرص، خاصة أنه يمتلك كتلة شبابية ضخمة ترتبط بالمستقبل من حيث الفئة العمرية، والقدرة على التعايش والتكيف مع متغيرات المستقبل.

وأفاد التقرير أن محاور الجائزة هى: مستقبل التحولات الكبرى فى النظام الدولى وتأثيرها على الوطن العربى، ومستقبل علاقات الوطن العربى بالقوى الكبرى والإقليمية، إضافة إلى مستقبل التحولات الاقتصادية، والعولمة، وإعلام المستقبل، وكذا الوطن العربى، والذكاء الاصطناعى، وتعليم المستقبل.

وأضاف التقرير أن شروط الجائزة تتضمن: أن يكون المتقدم مواطنًا عربيًا، وألا يكون سبق له الفوز بالجائزة، ولا يقل البحث عن 25 ألف كلمة، وأن يستوفى شروط البحث من حيث سلامة المنهج وتسلسل الأفكار، وألا يكون أطروحة علمية (ماجستير – دكتوراه) منشورة أو غير منشورة.