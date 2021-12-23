الفرصة| تطبيق يحل مشكلات الدفع الإلكترونى (فيديو)



جدة - نرمين السيد - وقال مينا إن التطبيق به نظام مدفوعات، يستطيع من خلالها العميل إجراء كل عمليات الدفع، يحل واحدة من أهم مشكلات الدفع.

وحصل المشروع على نسبة 25 بالمئة من تقييم لجنة التحكيم.



وعرضت اليوم، الحلقة الأولى من برنامج "الفرصة فى كلمة أخيرة"على قناة ON.

وكشفت لميس الحديدى أن أول حلقتين من البرنامج ستكون حلقات تصفيات أولى، معلنة عن جوائز المسابقة وهى أن الفائز فى المسابقة النهائية سيحصل على الجائزة الكبرى وقدرها نصف مليون جنيه.