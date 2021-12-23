جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب أدوات تجميل.. والتعويضات تصل لـ200 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ويز اير من أبو ظبى اشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب فى الراكب ع. خ. ا مصرى الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية، أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X RAY، بمعرفة حشمت شيبه مأمور الفحص تحت إشراف حسن على الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود زجاجات وأشياء متماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود الضبع وأحمد سامح مأمورى تفتيش الركاب، ومحمود أبو المواهب مكافحة التهرب، وهبة حنفى أمن جمركى، فتبين وجود 530 زجاجة طلاء أظافر منشأ أمريكى، و96 زجاجة مغذى شعر سويسرى، و1000 قطعة كتالوج ألوان خشبية لطلاء الأظافر، وبلغ التعويض الجمركى المستحق 220 ألف جنيه.

وقرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية تحرير محضر ضبط للراكب رقم 9 لسنة 2021.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.