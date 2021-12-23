الفنانة هبه حسن تحكي عن تفاصيل دورها في حكاية «بنات السباعي»

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انتهي تصوير "حكاية بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، و الحكاية عبارة عن 5 حلقات، وهو من إخراج تامر حمزة.

وحكاية "بنات السباعي" من بطولة عدد من الفنانين منهم : ريم البارودي، محمد التاجي، ادوارد، محمد الدقاق، فادي خفاجة، محمود حجازي، هبه حسن، أحمد جمال سعيد.

يرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل بعض أدوار الفنانين منهم الفنانة هبه حسن وذلك خلال السطور الاتية.

الفنانة هبه حسن عن دورها في حكاية "بنات السباعي"

صرحت هبه حسن لموقع دوت الخليج بتفاصيل دورها في مسلسل "حد فاصل" حكاية "بنات السباعي" قائلة: "بعمل بنت من بنات السباعي أستاذ "محمد التاجي "و مامتي مدام "هناء الشوربجي "و دي لتاني مره.

الفنانة هناء الشوربجي تلعب دور أمها لثاني مرة

كما أشارت إلي أنها لما يكن التعاون الأول مع الفنانة هناء الشوربجي بل التعاون الثاني معها بنفس الأدوار، حيث ظهرت الفنانة بدور أمها في مسلسل "باباوماما".

وأستكملت الحديث عن دورها قائلة: " بعمل البنت الوسط في بنات السباعي أسمي أميرة و هي أميرة فعلا طيبة خالص لدرجة السذاجة، لدرجة ان جوزها بيضحك عليها يا جماعة و في مواقف كتير و حاجات كتير بتحصل انا مش هقدر احكي فيها خالص عشان محرقش، استاذ تامر حمزة واقف هناك أهو لو سمعني بقول كلمة هتبقي".

أعمال هبه حسن خلال هذه الفترة

تحدثت عن بعض أعمالها في هذه الفترة قائلة: "في طعم الدنيا و ده لسه خلصان".

وأضافت:" و مسلسل إلا أنا، كان طبعاً احنا كنا ٥ بنات في دار الأيتام ايمان العاصي و انا و هاجر و ريم احمد و شريهان الشاذلي".

و أستكملت حديثها قائلة:" طبعا انتوا اتفرجتوا انه كان بيحكي عن قصص البنات اللي في دار الايتام و معاناتهم وكفاحهم و ازاي هما بيتعبوا في حياتهم و ازاي نظرة المجتمع ليهم سواء نظرة محترمة لأن هنا فعلا بنات محترمين و في نظرة تانية اللي هي ناس قليلة يعني مش كتير اللي هو مثلاً ممكن الام ترفض تجوز ابنها لبنت من دار ايتام عشان هو معيد وانا وزيرة وكده رغم ان دار الأيتام هي ملهاش ذنب بالعكس ، هي ممكن تكون بنت أحسن من أي حد تاني". وأكدت بعض الصفات عن بنات دار الأيتام قائلة: هي محترمة، هي بتعتمد علي نفسها،هي بتذاكر و بتنجح و بتجتهد و بتوصل لأعلي المناصب و في نفس الوقت بتبقي بتساعد نفسها بنفسها و بتشتغل و بتعمل كذا حاجه".

وأستكملت مؤكدة :" دي لما تيجي تتجوز و تشيل مسؤلية وتفتح بيت هتكون بجد قد المسؤلية".

أعمال هبه حسن في السياق الرمضاني 2022

صرحت لموقع دوت الخليج قائلة:"وان شاء الله قريب بقي هنصور مع بعض ونتكلم عنه بإذن الله انا مش هقدر اقول حاجه".