برنامج الفرصة فى كلمة أخيرة.. منافسات شرسة بين الشركات فى الحلقة الأولى

جدة - نرمين السيد - شهدت الحلقة الأولى من التصفيات الأولية لـ برنامج "الفرصة فى كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "ON" الفضائية، منافسة شرسة بين أصحاب الشركات الذين عرضوا مشاريعهم على لجنة التحكيم.





وخلال الحلقة فاز عدد من الشركات، وهى: شركة dkilo وشركة dentiplus وشركة الموقع، وشركة circlePay وشركة ToBada وشركة fuelin وشركة TruVer وشركة Juno وشركة EMZ MAISON ، وشركة TACT وشركة EGIKE

وفازت شركات ZAGTECH ، وشركة Fit and Shop وشركة Dpact ، وشركة LIfe Box وشركة smart agriculture

برنامج الفرصة فى كلمة أخيرة

من جانبها، كشفت الإعلامية لميس الحديدى طبيعة وتفاصيل الحلقات قائلة: "إن مئات الشركات ستتنافس عبر هذا البرنامج، ولكن 30 شركة فقط هى التى ستصل إلى الأستوديو للتنافس الحقيقى بعد التصفيات و5 شركات فقط بعد 10 حلقات هى التى ستصل إلى الفاينال".

وأكدت لميس الحديدى أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم عددًا من الفرص المهمة للشركات التى لا يحالفها الحظ فى برنامج الفرصة، مشيرة إلى أن بنك الطعام المصرى سيدعم المشروعات الناشئة التى تطور الزراعة.

ولفتت لميس الحديدى إلى أن بنك الطعام يمكن أن يغير فى النتيجة النهائية لأنه سيعطى 5 درجات إضافية للشركات التى تساعد على تحسين جودة الحياة، وسيرعى حلقة خاصة من برنامج الفرصة لأنه يكافح الجوع عن طريق تطوير الزراعة.

جدير بالذكر، أن برنامج "الفرصة فى كلمة أخيرة" يعد أكبر برنامج على الشاشات العربية فى مسابقات الشركات الناشئة، ويذاع ضمن برنامج كلمة أخيرة والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON الفضائية.