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وخلال الحلقة فاز عدد من الشركات، وهى: شركة dkilo وشركة dentiplus وشركة الموقع، وشركة circlePay وشركة ToBada وشركة fuelin وشركة TruVer وشركة Juno وشركة EMZ MAISON ، وشركة TACT وشركة EGIKE
وفازت شركات ZAGTECH ، وشركة Fit and Shop وشركة Dpact ، وشركة LIfe Box وشركة smart agriculture
برنامج الفرصة فى كلمة أخيرة
من جانبها، كشفت الإعلامية لميس الحديدى طبيعة وتفاصيل الحلقات قائلة: "إن مئات الشركات ستتنافس عبر هذا البرنامج، ولكن 30 شركة فقط هى التى ستصل إلى الأستوديو للتنافس الحقيقى بعد التصفيات و5 شركات فقط بعد 10 حلقات هى التى ستصل إلى الفاينال".
وأكدت لميس الحديدى أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم عددًا من الفرص المهمة للشركات التى لا يحالفها الحظ فى برنامج الفرصة، مشيرة إلى أن بنك الطعام المصرى سيدعم المشروعات الناشئة التى تطور الزراعة.
ولفتت لميس الحديدى إلى أن بنك الطعام يمكن أن يغير فى النتيجة النهائية لأنه سيعطى 5 درجات إضافية للشركات التى تساعد على تحسين جودة الحياة، وسيرعى حلقة خاصة من برنامج الفرصة لأنه يكافح الجوع عن طريق تطوير الزراعة.
جدير بالذكر، أن برنامج "الفرصة فى كلمة أخيرة" يعد أكبر برنامج على الشاشات العربية فى مسابقات الشركات الناشئة، ويذاع ضمن برنامج كلمة أخيرة والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON الفضائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج الفرصة فى كلمة أخيرة.. منافسات شرسة بين الشركات فى الحلقة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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