الحكومة تعقد أول اجتماع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات له، أن عدد من الوزارات بدأت فى تسلم المبانى الخاصة بها، لافتا إلى أنه تواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.

اجتماع الحكومة فى العاصمة الإدارية

يأتى ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى.

اجتمع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الضوابط الرقابية وقواعد الرقابة فى إطار الخطة السنوية الجديدة للهيئة 2022، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء العمل والتمهيد للانتقال التجريبى وفقا لخطة زمنية محددة.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحى الحكومى بداية من العام القادم ضماناً لانتظام العمل بمختلف إدارات الهيئة.

الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

شارك بالاجتماع الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكل من الدكاترة سيد العقدة، خالد عمران، أحمد صفوت، نوران الغندور، المستشار ايمن عبد الفتاح، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورامى أبو الفضل المستشار القانونى للهيئة، وحسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة.

جاء الاجتماع عقب الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمقر الهيئة الجديد بالعاصمة الإدارية، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الهيئة تمهيدا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة، وذلك برفقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومسؤولى الإدارات التى ستتولى إجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.