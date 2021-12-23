/667743/تطعيم-المواطنين-بلقاحات-فيروس-كورونا-ابرز-جهود-أمانة-حزب-مستقبل-وطن-بالدقهلية

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، أمس الاربعاء.

ونرصد في التقرير التالي جهود أمانة الحزب بالدقهلية

دوت الخليج

تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتسجيل الراغبين في التطعيم، وفي الوقت نفسه، شهدت معظم المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الاعدادية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، واستمرار المسابقة للمرحلة الثانوية، في مراكز أمانات، بنى عبيد وطلخا وأجا ومنية النصر والمطرية والسنبلاوين ودكرنس. وأعلنت بفوز كلا من مدرسة الاتربي الاعدادية بأجا، وزهير الفار الاعدادية بطلخا، وأبو بكر الصديق الابتدائية بالمطرية، وفي مركز بنى عبيد فازت مدرسة صادق شلبي.

وفي مركز منية النصر فازت مدرسة ابو بكر موسي بالبجلات، وفوز مدرسة حسين عثمان الثانويه بشبرا سندى بالسنبلاوين، وكما فازت مدرسة فاطمة عنان الثانوية بدكرنس.