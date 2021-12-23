/667740/نتيجة-تصفيات-مسابقة-أوائل-الطلبة-بالمرحلتين-الابتدائية-والاعدادية-في-الشرقية

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، أمس الاربعاء.

ونرصد في التقرير التالي نتيجة مارثون اوائل الطلبة بمحافظة الشرقية

دوت الخليج

انطلقت تصفيات اليوم بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية، لمسابقة أوائل الطلبة، حيث شهد مركز كفر صقر تكريم 22 مدرسة ابتدائية واعدادية وتسليم 220 طالب وطالبة و44 مشرفي بالمدراس المشاركة هدايا قيمة وشهادات تقدير لمشاركتهم في مسابقة أوائل الطلبة، وفي مركز فاقوس، تنافس 8 مدراس وفازت فيها مدرستي شلبي علي شلبي الثانوية والعزازي الثانوية بالمركز الأول، وفي مدينة العاشر من رمضان تنافس 10 مدراس وفازت فيها مدرسة 25 يناسر الاعدادية بالمركز الاول، وفي مركز ديرب نجم تنافس 7 مدراس وفازت فيها مدرسة المناحريت الابتدائية بالمركز الأول ومدرسة النيل الابتدائية بالمركز الثاني، وفي مركز ههيا تنافس 8 مدراس وفازت فيها مدرسة سمير زكي الاعدادية بالمركز الاول، وتميزت المسابقة بجميع المراكز بالشفافية والحيدة التنافسية والتي اثني الجميع عليها وقدمو الشكر لقيادات الحزب والقائمين عليه.

نتيجة تصفيات مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية في الشرقية

وفي محافظة الدقهلية، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتسجيل الراغبين في التطعيم، وفي الوقت نفسه، شهدت معظم المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الاعدادية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، واستمرار المسابقة للمرحلة الثانوية، في مراكز أمانات، بنى عبيد وطلخا وأجا ومنية النصر والمطرية والسنبلاوين ودكرنس.