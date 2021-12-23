الفرصة.. «شتلة» تطبيق يعلم الفلاح ويزيد إنتاج المحاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء هذا، أمام لجنة التحكيم فى الحلقة الأولى من برنامج "الفرصة فى كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة أون الفضائية.

وقال أحد منفذى التطبيق: "هدفنا هو مساعدة المزارعين على الوصول إلى الخبراء الزراعيين فى ربع ساعة لحل المشكلات، كما نساعد المزارعين فى تسويق المحاصيل".

برنامج الفرصة فى كلمة أخيرة

وأضاف: "معانا 3 آلاف مزارع على التطبيق، وخدمنا منهم 150 مزارعا، وبعد مشاركة هؤلاء معنا زادت محاصيلهم بنسبة 5%".

وحصل مصمما تطبيق "شتلة" على نتيجة 45% وكانا على وشك الخروج من المسابقة إلا أن بنك الطعام المصرى أضاف لهم 5% لتصبح النتيجة 50% وينتقلا إلى المرحلة الثانية.

وبدأت لميس الحديدى، مساء أمس الأربعاء، أولى حلقات مسابقة "الفرصة فى كلمة أخيرة" على قناة ON الفضائية، مؤكدة أن أول حلقتين عبارة عن تصفيات لمشروعات مبتكرة من خلال لجنة تحكيم، والفائز الأول سيحصل على 500 ألف جنيه، بالإضافة لوجود جوائز أخرى.