متى يصل مرتب الموظف لـ 20 ألف جنيه؟.. وزير المالية يكشف لـ مساء dmc (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" الفضائية.

زيادة المرتبات

وقال وزير المالية، إن الراتب سيصل إلى 10 أو 20 ألف جنيه فى مصر، فى حالة ارتفاع النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا النمو سيؤدى أيضا إلى تطوير التعليم والخدمات الصحية، ويضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.

وأضاف: "إذا حافظنا على النمو الاقتصادى سنجد مصر دولة مختلفة"، مشددا على أن الثروة الحقيقية هى القوة فى كل القطاعات التعليم، والصحة، وكل شيء، مستطردا: "المؤمن القوى خير عند الله من المؤمن الضعيف".. ولازم نكون أقوياء فى كل شيء.

تنمية الصعيد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد إنه من المهم أن تمتلك الدولة المصرية السلع الأساسية مثل القمح، موضحا أن ذلك أمن قومى.

ودعا الرئيس السيسى خلال كلمة له على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظة أسيوط، شركات القطاع الخاص إلى استزراع المليون فدان، متابعا: "مش محتاج غير رمى البذرة وتشغيل مكن الرى".

وأوضح الرئيس السيسى، أن ادخال مليون فدان سيساهم فى زيادة معدل النمو بمصر، متابعا: "الحكومة والقطاع الخاص أسرة واحدة، وأنا بحاول أكون صادق لأن ربنا هيحاسبنى على كل كلمة، والبلد هتقوم بينا كلنا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.