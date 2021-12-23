حالة الطقس.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن طقس اليوم الخميس سيكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتوقع أن يكون طقس اليوم مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا بنسبة 50%، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات جنوب الدلتا، والتى قد تمتد إلى العاصمة القاهرة.

وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية