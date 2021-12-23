جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن طقس اليوم الخميس سيكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وتوقع أن يكون طقس اليوم مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
أماكن سقوط الأمطار اليوم
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا بنسبة 50%، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات جنوب الدلتا، والتى قد تمتد إلى العاصمة القاهرة.
وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.