شبورة وأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس اليوم الخميس، مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الدلتا على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية، وجنوبية غربية الى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

الاسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الاسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 16 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بنى سويف 17 08

المنيا 17 08

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

ادفو 22 10

أبوسمبل 20 10

الوادى الجديد 19 09

شلاتين 26 15

حلايب 23 16