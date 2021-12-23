/667774/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-أمام-غزل-المحلة

يدخل نادي الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيرة غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 16 نقطة من أصل 7مباريات خاضها الفريق، بينما يقع فريق غزل المحلة المركز السادس برصيد 10 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الزمالك

حقق الزمالك الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2/1 على ملعب "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك في الشوط الأول بالهجوم على دفاعات المقاولون، وأضاع رزاق سيسيه أخطر فرص اللقاء، كما حاول إمام عاشور وبن شرقي التسجيل ولكن تألق الحارس محمود أبو السعود وتصدى لكل المحاولات.

وأعترض لاعبو الزمالك في أحدى الكرات وطالبوا بركلة جزاء، بعدما أشارو إلى اصطدام الكرة بيد مدافع المقاولون بعد مراوغة مصطفى فتحي، ولكن لم يحتسبها محمود عاشور في الأخير.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وواصل الزمالك ضغطه على المقاولون حتى نجح في التسجيل.

وجاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 61، بعد ضغط مستمرعلى دفاعات المقاولون، عن طريق مصطفى فتحى بعد تمريرة متقنة من أوناجم الذي دخل بديلاً لرزاق سيسيه بين شوطي المباراة.

وعزز محمد أوناجم بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما سدد إمام عاشور الكرة ترتطم في دفاعات المقاولون، لتعود الكرة لأوناجم ويسددها بشكل قوي على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح المقاولون في تقليص الفاروق عن طريق محمد سالم برأسية متقنة على ياسر محمد عواد.