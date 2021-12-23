خبير مناعة يكشف لـ مساء dmc فوائد الحصول على الجرعة المعززة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة dmc الفضائية.

وأكد الشربينى أن الحصول على الجرعة الثالثة أو "المعززة" من لقاح كورونا أمر غاية فى الأهمية، مشددا على أنه له دور فعال فى تقوية المناعة بشكل أكبر من الحصول على الجرعتين لـ الوقاية من فيروس كورونا.



أهمية الجرعة الثالثة من كورونا

وأشار إلى أن فيروس كورونا طور نفسه بشكل يمكنه من إصابة أى شخص فى أى فئة عمرية، متابعا: "أوميكرون ينتشر بسرعة 5 مرات عن المتحورات السابقة"، مشددا على أن التطعيم هو الحصن المنيع أمامه.

واختتم: "الناس الذين دخلوا المستشفيات لم يحصلوا على الجرعتين بشكل كبير، ولكن الحصول على التطعيم بجرعتين يمنح الشخص مناعة تصل إلى 80% لمقاومة الفيروس، والفيروس فى الوقت الحالى أقل بكثير من وقت سابق".