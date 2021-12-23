أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - عمان

انعقاد أعمال الجلسة العامة لـ البرلمان العربى، لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثالث، وذلك بمقر مجلس النواب الأردنى، والتى تأتى تلبية للدعوة التى تلقاها البرلمان العربى من رئيس المجلس عبدالكريم الدغمى.

القاهرة

يعرض على مسرح الهناجر بـ دار الأوبرا عرضين مسرحيين"هوس فى الظلام"من ليبيا،و"العهد السليمانى"من مصر ،ضمن مرحلة النهائيات بالدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية، المستمرة فعالياتها حتى 26 ديسمبر الجارى.

الإسكندرية

تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق محافظة الاسكندرية، وذلك نظراً لاستمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة.

القاهرة

يستأنف العرض المسرحى "زقاق المدق"، ليالى عرضه على مسرح البالون، على أن يواصل عرضه ثلاث ليال، هى الخميس، والجمعة، والسبت من كل أسبوع.

القاهرة

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة حول عالم "الميتافيرس" الافتراضى وذلك عبر الإنترنت.

القاهرة

يقام على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوى، فقرات فنية للفريق الغنائى الإنشادى" وصلة سماع" للإنشاد الدينى فى تقديم الأناشيد الدينية والمديح النبوى.

القاهرة

ينظم مركز الربع الثقافى بشارع المعز لدين الله الفاطمى، أمسية إنشاد بعنوان "فى انتظار رحلة سلام"، والتى تشمل إنشادًا وغناءً وقصائد لعدد من المتخصصين فى الإنشاد الدينى والصوفى.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا فى المدينة اليونانية سالونيك، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين فى الخارج، محاضرة بعنوان "تكنولوجيا صناعة الفخار"، تلقيها الدكتورة بسمة خليل، محاضر بكلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بالمكتبة.

الإسكندرية

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا تحت عنوان "الأغانى التراثية والفلكلور المصرى" للفنانة شيماء النوبى، ببيت السنارى الأثرى.

سول

تجرى كوريا الجنوبية محادثات استراتيجية رفيعة المستوى مع الصين ، عبر تقنية الاتصال عن بعد، لتكون الأولى من نوعها منذ أكثر من 4 سنوات.