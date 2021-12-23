تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري

يخوض النادي الأهلي مباراته القادمة أمام نظيرة فيوتشر الصاعد حديثاً، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري ، ويدخل المباراة وهو في الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة.

ويرصد دوت الخليج جدول الدوري المصري:

1- الأهلي 18 نقطة

2- بيراميدز 16 نقطة

3- الزمالك 16 نقطة

4- المصري 13 نقطة

5- البنك الأهلي 11 نقطة

6- غزل المحلة 10 نقاط

7- سموحة 9 نقاط

8- سيراميكا كيلوبترا 9 نقاط

9- فاركو 9 نقاط

10- الاتحاد السكندري 9 نقاط

11- إنبي 8 نقاط

12- الجونة 8 نقاط

13- فيوتشر 7 نقاط

14- مصر المقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 5 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي 2 نقاط

18- إيسترن كومباني نقطة وحيدة.

نتيجة مباراة الاهلي

حقق الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبعد تتويج الأهلي بالسوبر دخل المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني التاريخ بتحقيقه أرقام مميز مع النادي الأهلي على مستوى القارة الأفريقية.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة. وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.