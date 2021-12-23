جدة - نرمين السيد - بعث خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، برقيات تهنئة إلى المطران الدكتور سامى فوزى شحاته رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والإنجيليكانية، والأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر.





كما بعث محافظ القاهرة برقيات تهنئة إلى المطران كريكور أوغسطنيوس مطران الأرمن الكاثوليك أسقف الإسكندرية لمصر والسودان، المطران ممفيس نيقوديموس الوكيل البطريركى لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وجرجس إبراهيم صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، المطران غريغوريوس الثالث بطريرك طائفة الروم الكاثوليك بمصر، المطران جورج بكر النائب البطريركى العام للروم الكاثوليك بمصر ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر إفريقيا والروم الأرثوذكس، ويسرى يوسف المفوض العام لطائفة الأقباط الادفنتست، المطران اشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأعرب المحافظ عن أجمل وأرق التهانى والأمنيات بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا على كل الأخوة المسيحيين والمصريين جميعا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يهنئ مطارنة الأرمن والأقباط والروم الكاثوليك بعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.