موجز دوت الخليج: الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار.. وتفاصيل إصابة السولية

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا بنسبة 50%، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات جنوب الدلتا، والتى قد تمتد إلى العاصمة القاهرة.

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