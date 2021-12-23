مصر تستضيف مؤتمر «الاستراتيجية العربية للعمل التطوعى» 2020-2030

جدة - نرمين السيد - غادرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، القاهرة، على رأس وفد من كبار مسؤولى وزارة التضامن الاجتماعى، متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض لتمثيل مصر فى عدد من الاجتماعات العربية والدولية على رأسها اجتماع الدورة الـ "41" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث تشارك القباج باعتبارها عضو دائم بمجلس وزراء الشئون العرب.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، وفقا لبيان صحفى، أن الوزراء العرب سيناقشون فى هذا الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية للعمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، ويأتى فى مقدمتها التحضير للقمة العربية القادمة وما تتناوله من ملفات تعاون تتعلق بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الجهود العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما ما يتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بحماية الأسرة والطفولة.

وأضافت القباج أنه تم الاتفاق على استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر«تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعى 2020-2030» فى مارس 2022، بالاضافة إلى عقد ندوة عربية عن سبل الاستجابة السريعة بشأن إغاثة وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأزمات والكوارث.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعى، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء العرب المعنيين بملفات التنمية البشرية والاجتماعية إلى جانب لقاء خاص مع ممثلى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المشاركين فى الاجتماعات وذلك لمناقشة ملفات التعاون بين مصر وتلك المنظمات الدولية.

ويسبق اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية اجتماع المؤتمر الذى يعد الأول من نوعه فى المنطقة العربية، وهو مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية، بجانب الوزراء المعنيين بشئون الشباب والرياضة العرب، والمجلس العربى للصحة والتنمية، ومنتدى برنامج اليونسكو لإدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب تحت عنوان «الآثار المتباينة لجائحة كوفيد -19 رسم مسارات التعافى للمنطقة العربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة فى الأوبئة والأزمات».

ومن المنتظر أن يشارك فى هذا المؤتمر العربى المهم ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفى مقدمتها منظمة اليونسكو ومجموعة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة.

كما أنه من المقرر رفع القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذى عقد فى الأردن خلال شهر أكتوبر 2021، ونتائج هذا المؤتمر ضمن الملف الاجتماعى للعرض على القمة العربية القادمة، وذلك لبلورة ووضع خطة تحرك على مستوى الدول العربية كلها للتعافى من آثار جائحة "كوفيد-19" والمضى قدما لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.