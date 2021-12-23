موسيماني: نعود إلى الوطن كأبطال ثلاث مرات شكراً جزيلاً لكل من آمن بنا

/667779/موسيماني-نعود-إلى-الوطن-كأبطال-ثلاث-مرات-شكرا-جزيلا-لكل-من-آمن-بنا

حقق الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمس الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بستسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” نعود إلى الوطن كأبطال ، ثلاث مرات! شكراً جزيلاً لكل من آمن بنا.

إلى فريقي الفني واللاعبين ومجلس الإدارة والرئيس الخطيب وجميع مشجعينا. الحمد لله،النسر يحلق!

وبعد تتويج الأهلي بالسوبر دخل المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني التاريخ بتحقيقه أرقام مميز مع النادي الأهلي على مستوى القارة الأفريقية.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة. وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط.

ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض النادي الأهلي مباراته القادمة أمام نظيرة فيوتشر الصاعد حديثاً، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري ، ويدخل المباراة وهو في الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة.