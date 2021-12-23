عاجل.. أول اجتماع لمجلس الوزراء فى الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة بعد قليل

جدة - نرمين السيد - يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأول بمقر مجلس الوزراء، بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد قليل.



جدة - نرمين السيد - يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأول بمقر مجلس الوزراء، بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد قليل. هذا وبدأ توافد الوزراء على المقر الجديد لحضور الاجتماع، ومن المقرر مناقشة ملفات مهمة. ومن المقرر أن يعقب اجتماع المجلس، مؤتمر صحفى.

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