صحة البحر الأحمر: مد العمل بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وحققت المديرية نسبة بلغت 104.5%، حيث تم الانتهاء من تطعيم 67 ألفا و127 طفلا من سن يوم وحتى سن 5 سنوات على مدار أربعة أيام.
وأشار مرعى، فى بيان لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إلى مد العمل بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدن المحافظة إلى يومى الخميس والجمعة عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة.
وكان وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عقد اجتماعا لمشرفى ومسؤولى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر بديوان عام المديرية، بحضور الدكتورة نرمين ناجى مدير الوقائى بالمديرية حيث وجه الشكر لجميع القائمين على الحملة والمشرفين وأعضاء الفرق على مستوى المحافظة على الجهد المميز والمبذول لتحقيق المستهدف.
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