تعيين 52 قيادة جديدة فى 15 كلية بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن الكليات هى الآداب، والتخطيط العمرانى، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدراسات العليا للتربية، والزراعة، والصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والطب البيطرى، والعلاج الطبيعى، والعلوم، والمعهد القومى لعلوم الليزر، والهندسة.

وتضمنت القرارات، فى كلية الآداب، تعيين مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، ومدير مركز الدراسات اليابانية، ومدير لمركز الدراسات الإيطالية.

وفى كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى تم تعيين رئيس لمجلس قسم التصميم العمرانى، ورئيس لمجلس قسم التخطيط العمرانى.

وفى كلية التمريض تم تعيين نائب لمدير مركز تنمية قدرات الطالب، ورئيس مجلس قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بالكلية.

وفى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تم تعيين رئيس مجلس قسم نظم المعلومات، وفى كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية تم تعيين رئيس لمجلس قسم الإحصاء الرياضى، ورئيس لمجلس قسم الإحصاء التطبيقى والاقتصاد القياسى، ورئيس لمجلس قسم علوم الحاسب، ومدير مركز الدراسات والاستشارات الإحصائية والقياسية.

وفى كلية الدراسات العليا للتربية تم تعيين مدير مركز تطوير تعليم اللغة العربية، ومدير مركز القياس والتقويم التربوى.

وفى كلية الزراعة تم تعيين رئيس لمجلس قسم الخضر، ورئيس لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية، ورئيس لمجلس قسم المحاصيل، ورئيس لمجلس قسم الميكروبيولوجيا.

وفى كلية الصيدلة تم تعيين رئيس لمجلس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، وفى كلية الطب تعيين مدير لمركز التشخيص بالموجات فوق الصوتية، ومدير لمركز حفظ وزراعة أنسجة الجهاز الحركى، ومدير وحدة طب الجينات، ومدير لوحدة أبحاث ومضاعفات السكر، ومدير لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع، ومدير لوحدة التشخيص بالموجات فوق الصوتية، ونائب لمدير مركز طب وزراعة الكلى للأطفال،ومدير لمركز طب وزراعة الكلى للأطفال، ونائب لمدير وحدة تشخيص الأمراض الطفيلية، ومدير لوحدة أبحاث الدرن والحساسية والفيروسات.

وفى كلية طب الأسنان تم تعيين رئيس لمجلس قسم تقويم الأسنان، ووكيل للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفى كلية الطب البيطرى تم تعيين رئيس لمجلس قسم الجراحة والتخدير والأشعة، وفى كلية العلاج الطبيعى تم تعيين رئيس لمجلس قسم العلاج الطبيعى للأطفال، ورئيس لمجلس قسم العلاج الطبيعى للجراحة، ومشرف على مركز خدمة ودعم الطلاب ذوى الإعاقة، ومدير لمركز خدمة ودعم الطلاب ذوى الإعاقة.

وفى كلية العلوم تم تعيين مدير لمركز خدمة البيئة، ورئيس لمجلس قسم الجيوفيزياء، ومدير مركز صيانة الأجهزة العلمية والإلكترونية، وفى المعهد القومى لعلوم الليزر تم تعيين رئيس لمجلس قسم تطبيقات الليزر الطبية.

وفى كلية الهندسة تم تعيين نائب لمدير مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية، ومدير لمركز هندسة الآثار والبيئة، ونائب لمدير مركز هندسة الآثار والبيئة، ووكيل لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس لمجلس قسم هندسة القوى والآلات الكهربية، ورئيس لمجلس قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات، ورئيس لمجلس قسم الهندسة الكيميائية، ونائب لمدير مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية، ورئيس لمجلس قسم هندسة الأشغال العامة، ومركز هندسة الاحتكاك والتآكل وتصميم المعدات وقطع الغيار.