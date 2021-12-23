بناء قدرات العاملين بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء على السياحة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تنفيذ برنامج لتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بقطاع الفنادق من خلال مشروع "دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر"





ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك على مدار ثلاث أيام بمدن مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، بحضور ممثلين عن 62 منشأة فندقية، وضمن جهود وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يأتى ضمن جهود وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة ودمج البعد البيئى فى ملفات التنمية ومنها الأنشطة السياحية، بهدف تعميم تنفيذ معايير الاستدامة فى تشغيل المنشآت الفندقية، والمساهمة على زيادة ربحية واستدامة القطاع، وذلك بعد تقييم الوضع الحالى للفنادق واعداد توصيات بالمعايير الواجب تطبيقها للتقليل من نفقاتهم وتحقيق أعلى معدل للاستدامة المالية والبيئية، حيث يتم حاليا إعداد الدليل الارشادى لتطبيق هذه المعايير.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور اجراءات بناء قدرات العاملين فى المنشآت الفندقية فى مجال الاستدامة البيئية، وخاصة فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتطوير العمل بالفنادق ومنحها ميزة تنافسية سياحية مع استضافة مصر فى نوفمبر المقبل لمؤتمر المناخ COP27 والذى يعد الحدث الأضخم بيئيا من حيث حجم المشاركة من بلدان العالم.

واضافت د.ياسمين فؤاد أن البرنامج يعمل على رفع وعى وبناء قدرات العاملين بقطاع الفنادق فى عدة مجالات منها، نظم إدارة الموارد والتطوير المستدام، وتقييم الوضع الحالى للوصول لأفضل الممارسات، والجدوى الاقتصادية والبيئية من تطبيق المعايير المقترحة، بالإضافة إلى آليات تنفيذ المعايير المقترحة بالفنادق بنجاح، وفهم دور التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة، وآليات خفض النفقات التشغيلية المرتبطة بكل من (المياه، الطاقة، الموارد والمخلفات)، مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ومن ثم استدامة العائدات الاقتصادية للقطاع الفندقى على المدى الطويل.