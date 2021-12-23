شبورة وأمطار ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت ليندا عبد اللطيف إن حالة الطقس مائلة للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما ظهرت شبورة مائية صباح اليوم على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأضافت ليندا أن توجد أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ويمكن أن تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، منوهة بأن درجة الحرارة العظمى فى القاهرة اليوم 17 درجة، وأعلى درجة حرارة فى شلاتين 26 درجة، وأقل درجة حرارة فى سانت كاترين 11 درجة.