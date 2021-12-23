قوات حرس الحدود تكثف جهودها خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية...

إستمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى ، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات ، حيث تم ضبط (240) قطعة سلاح مختلفة الأعيرة ، وعدد (120) خزنة سلاح ، وعدد (9000) طلقة أعيرة مختلفة .

كما تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط (1050) كجم لجوهر الحشيش المخدر و( 1020) كجم لنبات البانجو المخدر ، و(93) ألف قرص مخدر أنواع مختلفة ، و(10) كجم لمادة الأفيون المخدر و(150) كجم لنبات الهيدرو المخدر .

كما نجحت عناصر حرس الحدود فى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق جنوب سيناء حيث أسفرت الحملة عن إزالة زراعات مخدرة بإجمالى عدد ( 90) فدان من نبات الخشخاش ، و ضبط عدد من مخازن النباتات المخدرة وتدمير محتوياتها بإجمالى ( 3.5) طن بانجو جاف و( 5.5) طن بانجو مطحون

و( 120) كجم بذور بانجو و(50) كجم بودرة حشيش و( 120) فرش حشيش و(2) مصنع حشيش بمشتملاته وضبط (12) فتحة نفق .

كما تم ضبط عدد (230) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية ، وضبط عدد (97) جهاز تنقيب عن خام الذهب ، و(3450) جوال أحجار لخام الذهب وعدد(5) هواتف إتصال بالأقمار الصناعية، وعدد (2) طائرة بدون طيار ، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية .

وفى سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود (2267) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة .