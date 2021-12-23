الخشت يواصل عملية التجديد في المواقع القيادية بالجامعة

تعيين 52 قيادة جديدة في 15 كلية من كليات جامعة القاهرة

التعيينات شملت وكلاء لكليات ورؤساء لأقسام علمية ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية بالجامعة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عددًا من القرارات بتعيين 52 قيادة جامعية شملت وكلاء كليات، ورؤساء أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية، في 15 كلية هي الآداب، والتخطيط العمراني، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدراسات العليا للبحوث الاحصائية، والدراسات العليا للتربية، والزراعة، والصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والعلوم، والمعهد القومي لعلوم الليزر، والهندسة.

وتضمنت القرارت، في كلية الآداب تعيين مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، ومدير مركز الدراسات اليابانية، ومدير لمركز الدراسات الإيطالية. وفي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني تم تعيين رئيس لمجلس قسم التصميم العمراني، ورئيس لمجلس قسم التخطيط العمراني. وفي كلية التمريض تم تعيين نائب لمدير مركز تنمية قدرات الطالب، ورئيس مجلس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بالكلية.

وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تم تعيين رئيس مجلس قسم نظم المعلومات. وفي كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية تم تعيين رئيس لمجلس قسم الإحصاء الرياضي، ورئيس لمجلس قسم الإحصاء التطبيقى والاقتصاد القياسي، ورئيس لمجلس قسم علوم الحاسب، ومدير مركز الدراسات والاستشارات الإحصائية والقياسية.

وفي كلية الدراسات العليا للتربية تم تعيين مدير مركز تطوير تعليم اللغة العربية، ومدير مركز القياس والتقويم التربوي. وفي كلية الزراعة تم تعيين رئيس لمجلس قسم الخضر، ورئيس لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية، ورئيس لمجلس قسم المحاصيل، ورئيس لمجلس قسم الميكروبيولوجيا.

وفي كلية الصيدلة تم تعيين رئيس لمجلس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية. وفي كلية الطب تعيين مدير لمركز التشخيص بالموجات فوق الصوتية، ومدير لمركز حفظ وزراعة أنسجة الجهاز الحركي، ومدير وحدة طب الجينات، ومدير لوحدة أبحاث ومضاعفات السكر، ومدير لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع، ومدير لوحدة التشخيص بالموجات فوق الصوتية، ونائب لمدير مركز طب وزراعة الكلى للأطفال،ومدير لمركز طب وزراعة الكلى للأطفال، ونائب لمدير وحدة تشخيص الأمراض الطفيلية، ومدير لوحدة أبحاث الدرن والحساسية والفيروسات.

وفي كلية طب الأسنان تم تعيين رئيس لمجلس قسم تقويم الأسنان، ووكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل لشؤون الدراسات العليا والبحوث. وفي كلية الطب البيطري تم تعيين رئيس لمجلس قسم الجراحة والتخدير والأشعة. وفي كلية العلاج الطبيعي تم تعيين رئيس لمجلس قسم العلاج الطبيعي للأطفال، ورئيس لمجلس قسم العلاج الطبيعي للجراحة، ومشرف على مركز خدمة ودعم الطلاب ذوى الإعاقة، ومديرلمركز خدمة ودعم الطلاب ذوي الإعاقة.

وفي كلية العلوم تم تعيين مدير لمركز خدمة البيئة، ورئيس لمجلس قسم الجيوفيزياء، ومدير مركز صيانة الأجهزة العلميةوالإلكترونية. وفي المعهد القومي لعلوم الليزر تم تعيين رئيس لمجلس قسم تطبيقات الليزر الطبية.

وفي كلية الهندسة تم تعيين نائب لمدير مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية، ومدير لمركز هندسة الآثار والبيئة، ونائب لمدير مركز هندسة الآثار والبيئة، ووكيل لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس لمجلس قسم هندسة القوى والآلات الكهربية، ورئيس لمجلس قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات، ورئيس لمجلس قسم الهندسة الكيميائية، ونائب لمدير مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية، ورئيس لمجلس قسم هندسة الأشغال العامة، ومركز هندسة الاحتكاك والتآكل وتصميم المعدات وقطع الغيار.