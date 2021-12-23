أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن اعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر ، والموقع في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021. نشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.